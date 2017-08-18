Мелани пришла на съемки телешоу America's Got Talent в прозрачном обтягивающем комбинезоне, ужаснувшем модных критиков. При этом на поп-звезде не было нижнего белья, а самые "стратегически важные" места прикрывали аппликации и стразы. Как отмечают СМИ, голым телом сегодня уже никого удивишь, но, Мел, это же уже совсем не модно.