Мелани пришла на съемки телешоу America's Got Talent в прозрачном обтягивающем комбинезоне, ужаснувшем модных критиков. При этом на поп-звезде не было нижнего белья, а самые "стратегически важные" места прикрывали аппликации и стразы. Как отмечают СМИ, голым телом сегодня уже никого удивишь, но, Мел, это же уже совсем не модно.
ФОТО: Экс-участница Spice Girls выставила себя посмешищем
Foto: Vida Press
Британская певица Мелани Браун, больше известная как Мел Би, на днях стала мишенью для насмешек светских обозревателей из-за своего наряда.
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