В профиле артистки в Instagram появился снимок, не оставляющий сомнений - у Анны скоро будет еще один ребенок. "Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство", - подписала фотографию певица.

Информация о беременности Седоковой появилась в СМИ в конце декабря, однако она ничего не комментировала. Кто отец будущего малыша, пока неизвестно. По слухам, это некий состоятельный мужчина, который оплачивает жизнь певицы в США и помогает ей в модном бизнесе.

У Анны уже есть две дочери: 12-летняя Алина от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и 5-летняя Моника от брака с бизнесменом Максимом Чернявским.