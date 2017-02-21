Результаты работы над собой артистка публикует в социальных сетях. Ваенга уже демонстрировала подписчикам фотографии в купальнике, правда, прикрыла тело полупрозрачным пляжным платьем. Теперь же певица опубликовала снимок в нижнем белье - комбинации ярко-красного цвета. В тон и туфли на шпильке. Судя по снимку, даром Ваенга времени не теряет, а действительно трудится над собой.
ФОТО: Елена Ваенга похвасталась стройными ножками на шпильках(3)
Foto: Instagram.com/vaengaofficial
Российская певица Елена Ваенга недавно заявила, что собирается всерьез заняться своей фигурой и похудеть, поставив конкретную цель - вес, который был у нее в возрасте 20 лет.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.