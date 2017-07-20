Как указано в Instagram издания, Ратаковски будет звездой августовского номера, украсив собой обложку. Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, актрису можно будет увидеть в разных образах, в том числе - в образе великой Софи Лорен.

A post shared by Allure Magazine (@allure) on Jul 18, 2017 at 9:14am PDT

A post shared by Allure Magazine (@allure) on Jul 18, 2017 at 7:44pm PDT

A post shared by Daniel Jackson Photography (@studio_jackson) on Jul 18, 2017 at 9:56am PDT

A post shared by Daniel Jackson Photography (@studio_jackson) on Jul 18, 2017 at 3:29pm PDT

A post shared by Allure Magazine (@allure) on Jul 18, 2017 at 5:05am PDT

A post shared by Allure Magazine (@allure) on Jul 18, 2017 at 11:04am PDT

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jul 18, 2017 at 1:01pm PDT