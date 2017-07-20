Как указано в Instagram издания, Ратаковски будет звездой августовского номера, украсив собой обложку. Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, актрису можно будет увидеть в разных образах, в том числе - в образе великой Софи Лорен.
ФОТО: Эмили Ратаковски обнажилась для пикантной фотосессии
Foto: instagram.com/emrata
Американская актриса и модель Эмили Ратаковски приняла участие в фотосессии для журнала Allure, в которой предстала почти обнаженной.
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