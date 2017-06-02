ФОТО: Эмили Ратковски снялась полностью обнаженной

Foto: Vida Press Американская актриса и модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной. Фотографию со знаменитостью опубликовали в соцсети Instagram. Кадр с Ратаковски, которая стоит спиной к камере, сделала модный дизайнер и основатель бренда LPA Пиа Арробио. Женщина опубликовала фотографию на своей странице в соцсети. Снимок набрал более 4,6 тысяч лайков. A post shared by Lara Pia Arrobio (@piaarrobio) on May 30, 2017 at 10:18am PDT

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.