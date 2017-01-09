В прошлом году супруги отметили 5-летие со дня свадьбы. За это время из малоизвестной девушки из хорошего круга Кейт превратилась в любимицу Британии и подарила мужу и престолу двух наследников - принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Она умна, скромна, элегантна, и доказала, что достойна быть женой будущего короля.

А ведь когда-то пара чуть не разрушила свое счастье. Кейт и Уильям познакомились чуть более 10 лет назад еще в в университете, где Кейт изучала историю искусств, а Уильям — географию. Когда Кейт приняла участие в благотворительном показе мод (она была одета в прозрачное платье), Уильям заплатил аж 350 долларов (312 евро) только для того, чтобы иметь возможность наблюдать за ней с первого ряда. Их отношения стали достоянием общественности в 2004 году, а в 2007 они вдруг расстались. Но через несколько месяцев, проведенных вдали друг от друга, оба захотели дать отношениям второй шанс. Когда они сошлись вновь, их отношения только окрепли, стали еще глубже и серьезнее и в октябре 2010 года, во время совместного отдыха, принц Уильям попросил руки Кейт.