ФОТО: Героем реалити-шоу в США стала звезда рестлинга с "латвийскими" корнями

1 ноября развлекательный канал E! начал трансляцию нового сезона документального шоу Total Divas о звездах женского рестлинга. Среди участниц - девушка по имени Лана, которая прожила с родителями в Латвии первые 17 лет своей жизни, пишет Delfi Izklaide.

Настоящее имя 33-летней Ланы - Кэтрин Джой Перри, сообщает Miami Herald. Родители Кэтрин родом из Португалии и Венесуэлы. Когда она была совсем маленькой, семья перебралась в Латвию: отец работал здесь христианским миссионером.

В Латвии Кэтрин жила до 17 лет. Здесь она увлекалась балетом и посещала занятия в Рижской Хореографической школе, а в возрасте 14 лет попала в состав Латвийского национального балета. Затем семья все же вернулась в США. В Нью-Йорке Кэтрин продолжала заниматься танцами, выступала на подтанцовке у рэперов Nelly и Akon, певца Usher, а также у Pink и многих других.

Foto: Vida Press

Позже Кэтрин попробовала свои силы в качестве модели, актрисы и певицы, а также менеджера в профессиональном рестлинге. В 2016 году она сама вышла на ринг.

В интервью Кэтрин время от времени рассказывает о своем детстве и вспоминает Латвию - особенно тот момент, когда в результате развала СССР страна стала независимой. "После жизни в стране, где у людей не было вообще никаких прав, они вдруг стали свободными. Это было неописуемо красиво", - вспоминает она.