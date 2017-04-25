Фотография малыша, который появился на свет 28 ноября 2016 года, это первый публичный снимок Ханса Хендрика Ильвеса - сына экс-президента Эстонии и его жены Иевы. Как свидетельствует подпись, фотография была сделана несколько месяцев назад.

Напомним, предыдущий брак Тоомаса Хендрика Ильвеса распался в 2014 году после скандала, когда его теперь уже бывшую жену Эвелин застали целующейся с незнакомцем в одном из ночных клубов Таллина.

С Иевой Купце, чиновницей министерства обороны Латвии, эстонский экс-президент был знаком уже несколько лет. В 2015 году пара стала появляться вместе на официальных мероприятиях, а в начале 2016 года поженилась.