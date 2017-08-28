Всякий раз, когда Шейк приезжает к родне, она проводит время, как миллионы ее соотечественников - жарит шашлыки на даче и с удовольствием копается в огороде. Не стал исключением и нынешний отпуск модели - на снимках, которыми Ирина поделилась с поклонниками в Instagram, она запечатлена в курятнике. Также она побывала с подругами в Москве, о чем также рассказала поклонникам с помощью фотографий в соцсети.