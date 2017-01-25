За ставшим сенсацией бракоразводным процессом одной из самых красивых пар Голливуда следят все СМИ мира. Особенное внимание таблоиды уделяют тому, как этот непростой период сказался на внешности Анджелины Джоли и Брэда Питта.
В начале января в прессу попали снимки актрисы, отдыхающей с детьми на горнолыжном курорте - и Анджелина вовсе не выглядела удрученной и несчастной. А вот недавние фотографии ее пока еще супруга, по мнению СМИ, говорят о том, что развод сказался на нем не лучшим образом - Питт выглядит исхудавшим и немного опечаленным.