Ксения Собчак и раньше часто гостила в Латвии: несколько лет назад она являлась ведущей конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который с недавних пор переехал из Юрмалы в Сочи, а также вела другие мероприятия с участием звезд российского шоу-бизнеса.

Собчак и Максим Виторган (сын Эммануила Виторгана) не только проводят время в Юрмале и Риге и заботятся о малыше, но и занимаются активным отдыхом - катаются на велипедах по взморью и путешествуют по Латвии. В частности, побывали в Сигуде и посмотрели средневековые замки, о чем и сообщили пользователям в Instagram.

Немного о рижских закатах. #безфильтров

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jul 21, 2017 at 12:34pm PDT

Вся жизнь-это один большой кувырок:))))!

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jul 23, 2017 at 2:02am PDT

Велозакат... Укатило солнце;-))) #юрмала #фильтровнема

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jul 19, 2017 at 12:02pm PDT

Спиногрыз;-) Где-где? - В Сигулде-де-де! #латвия фото бай @danmaximovich

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jul 21, 2017 at 11:17am PDT

Очи желтые, очи страстные... #гдегдевсигулдегде #латвия #latvia #унасвседома

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jul 22, 2017 at 6:11am PDT

Мы сегодня посетили город Сигулда, который порадовал нас прекрасными видами с крепости, хотя они и казались слишком обычными, но все же было интересно и увлекательно. Так же, сегодня я покормил всю нашу большую компанию, что доставила им немного удовольствия с утра😂. Вообще, я столько раз бывал в Латвии, а особенно в Юрмале и Риге, но мне кажется, что этот раз будет одним из лучших. ;-) ___________________________ #getoutside #getoutstayout #exploremore #theglobewanderer #letsgosomewhere #campvibes #optoutside #earthfocus #rei1440project #liveoutdoors #travelstoke #nakedplanet #explorecanada #thatpnwlife #pnwonderland #roamtheplanet #welltravelled #adventurethatislife #stayandwander #modernoutdoorsman #mskpit #mosquarium #moscowdays #moscowonline #insta_moskva #canonphotos #canonphotographer #хроникилатвии

A post shared by DaniilVitorgan📷 (@danmaximovich) on Jul 21, 2017 at 12:19pm PDT