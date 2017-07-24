Ксения Собчак и раньше часто гостила в Латвии: несколько лет назад она являлась ведущей конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который с недавних пор переехал из Юрмалы в Сочи, а также вела другие мероприятия с участием звезд российского шоу-бизнеса.

Собчак и Максим Виторган (сын Эммануила Виторгана) не только проводят время в Юрмале и Риге и заботятся о малыше, но и занимаются активным отдыхом - катаются на велипедах по взморью и путешествуют по Латвии. В частности, побывали в Сигуде и посмотрели средневековые замки, о чем и сообщили пользователям в Instagram.

Платон смеётся... Ницше плачет... Шопенгауэр курит... #унасвседома #юрмала #латвия @polinavitorgan @danmaximovich #ауплатонанетинстаграма A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jul 21, 2017 at 2:45pm PDT

Все-таки генетика НЕ лженаука,как утверждал товарищ Лысенко!:) Думала только @mvitorgan может меня так красиво снимать,ан нет-под рукой оказался @danmaximovich и вот результат❤❤❤ Чувствую,что на Платона в будущем тоже смогу рассчитывать😂😂😂 A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jul 21, 2017 at 7:47am PDT

Немного о рижских закатах. #безфильтров A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jul 21, 2017 at 12:34pm PDT

Вся жизнь-это один большой кувырок:))))! A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jul 23, 2017 at 2:02am PDT

Ваще не "на моде" и выгляжу ужасно,но почему-то это совершенно все равно ,так как счастья кругом очень много:)))) A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jul 23, 2017 at 11:36am PDT

Велозакат... Укатило солнце;-))) #юрмала #фильтровнема A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jul 19, 2017 at 12:02pm PDT

Спиногрыз;-) Где-где? - В Сигулде-де-де! #латвия фото бай @danmaximovich A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jul 21, 2017 at 11:17am PDT

Самое некрасивое за сегодняшний день #небо 🌌 на закате... #латвия #рига #latvia #riga A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jul 21, 2017 at 11:58am PDT