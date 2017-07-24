Ксения Собчак и раньше часто гостила в Латвии: несколько лет назад она являлась ведущей конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который с недавних пор переехал из Юрмалы в Сочи, а также вела другие мероприятия с участием звезд российского шоу-бизнеса.
Собчак и Максим Виторган (сын Эммануила Виторгана) не только проводят время в Юрмале и Риге и заботятся о малыше, но и занимаются активным отдыхом - катаются на велипедах по взморью и путешествуют по Латвии. В частности, побывали в Сигуде и посмотрели средневековые замки, о чем и сообщили пользователям в Instagram.
Мы сегодня посетили город Сигулда, который порадовал нас прекрасными видами с крепости, хотя они и казались слишком обычными, но все же было интересно и увлекательно. Так же, сегодня я покормил всю нашу большую компанию, что доставила им немного удовольствия с утра😂. Вообще, я столько раз бывал в Латвии, а особенно в Юрмале и Риге, но мне кажется, что этот раз будет одним из лучших. ;-) ___________________________ #getoutside #getoutstayout #exploremore #theglobewanderer #letsgosomewhere #campvibes #optoutside #earthfocus #rei1440project #liveoutdoors #travelstoke #nakedplanet #explorecanada #thatpnwlife #pnwonderland #roamtheplanet #welltravelled #adventurethatislife #stayandwander #modernoutdoorsman #mskpit #mosquarium #moscowdays #moscowonline #insta_moskva #canonphotos #canonphotographer #хроникилатвии