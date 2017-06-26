Латвийские знаменитости - не исключение. Многие из них не упустили возможность показать, как они отпраздновали самый веселый летний праздник - Лиго. Венки из трав и полевых цветов, костры, природа, баня, купание и масштабные гулянья на столичной Набережной - все это можно найти в профилях популярных людей Латвии.
ФОТО: Как латвийские знаменитости отпраздновали Лиго(35)
Foto: instagram.com/aminata_savadogo
В эпоху социальных сетей многие знаменитые люди уже не прячутся от папарацци, но и сами не прочь рассказать и показать, как они живут и развлекаются - и в этом им помогают социальные сети.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.