ФОТО: Как латвийские знаменитости отпраздновали Лиго

Foto: instagram.com/aminata_savadogo

В эпоху социальных сетей многие знаменитые люди уже не прячутся от папарацци, но и сами не прочь рассказать и показать, как они живут и развлекаются - и в этом им помогают социальные сети.