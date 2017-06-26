Латвийские знаменитости - не исключение. Многие из них не упустили возможность показать, как они отпраздновали самый веселый летний праздник - Лиго. Венки из трав и полевых цветов, костры, природа, баня, купание и масштабные гулянья на столичной Набережной - все это можно найти в профилях популярных людей Латвии.