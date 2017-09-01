Кто-то вспомнил свои школьные годы, опубликовав старые снимки, другие показали, как готовились к праздничному дню вместе с детьми.
ФОТО: Как латвийские знаменитости с детьми отметили 1 сентября(6)
Foto: Privātais arhīvs
Начался новый учебный год и тысячи детей по всей стране отправились в школу. Как отмечают День знаний местные знаменитости, они показали в соцсетях.
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