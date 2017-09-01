Кто-то вспомнил свои школьные годы, опубликовав старые снимки, другие показали, как готовились к праздничному дню вместе с детьми.



1st September. 1 of 3 daughters. #daughters #school

A post shared by Liene Skulme (@lieneskulme) on Aug 31, 2017 at 11:46pm PDT

Arī bērnudārzā ir 1.setembris ar puķēm un kūkām!

A post shared by Andris Kivics (@andriskivics) on Aug 31, 2017 at 11:52pm PDT

Dēls uz skolu nogādāts 😃 pozēt nepatīk ļoti #1september #backtoschool #flowers #lovemyson #mīļaisbērns #ciklabadzive

A post shared by Kristīne Lindenblate (@kristine_riga) on Aug 31, 2017 at 10:44pm PDT


Lai izcils septembris mums visiem 🤗🥂🚀🎉👌🏼‼️

A post shared by Kristine Komarovska (@kikiikom) on Aug 31, 2017 at 11:57pm PDT