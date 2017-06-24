Замуэле нельзя назвать завсегдатаем рижских светских мероприятий -
ее нечасто можно заметить на вечеринках и приемах. Вместо этого, судя по публикациям в "инстаграме", она очень активно путешествует.

Zāmuele nav bieža viešņa pašmāju saviesīgajos burziņos. Tā vietā viņa apbraukā pasauli un izglītojas vīnzinībās, un viņas gaitām iespējams sekot līdzi ar sociālo tīklu starpniecību.

Delfi Izklaide отмечает, что в гардеробе Замуэле множество легких светлых платьев, которые позволяют продемонстрировать стройную фигуру. На светских мероприятиях она появляется в платьях от дорогих дизайнеров, а в повседневной жизни предпочитает спортивный стиль.

Island sunset Italian way✨ #dontgrowupitsatrap #lifeonthewater #summer #sardinia #costasmeralda

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 22, 2017 at 1:07pm PDT

Happy to be back 🌹 #sommelierlifestyle #montecarlo #monaco #leweekend #cotedazur

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 18, 2017 at 12:17pm PDT

Celebrating 🌸🌸🌸🌸🌸 #ostapenko #victory #frenchopen #rolandgarros #champagnetime

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 10, 2017 at 11:46am PDT

When in Venice...wear red ❤️ #champagnelover #thesunisout #venezia #biennaledivenezia #reddress

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on May 12, 2017 at 4:49am PDT

And then there is Venice #eternalbeauty #venezia #biennaledivenezia

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on May 11, 2017 at 7:18am PDT

Spring is in the air 🌸 #sommelierlifestyle #tuscany #lovemyjob #otwine #vineyards

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Mar 27, 2017 at 9:31am PDT

Something blue 💙 #sommelierlifestyle #stbartlife #bdaygirl #sosantabday #champagnelover

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Feb 12, 2017 at 6:05am PST