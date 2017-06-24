Замуэле нельзя назвать завсегдатаем рижских светских мероприятий -
ее нечасто можно заметить на вечеринках и приемах. Вместо этого, судя по публикациям в "инстаграме", она очень активно путешествует.
Zāmuele nav bieža viešņa pašmāju saviesīgajos burziņos. Tā vietā viņa apbraukā pasauli un izglītojas vīnzinībās, un viņas gaitām iespējams sekot līdzi ar sociālo tīklu starpniecību.
Delfi Izklaide отмечает, что в гардеробе Замуэле множество легких светлых платьев, которые позволяют продемонстрировать стройную фигуру. На светских мероприятиях она появляется в платьях от дорогих дизайнеров, а в повседневной жизни предпочитает спортивный стиль.