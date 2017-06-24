Санта Замуэле, супруга председателя правления ABLV Bank Олега Филя, выделяется среди других героев рижской светской хроники элегантным и продуманным стилем, сообщает Delfi Izklaide. Филь, по некоторым оценкам, может быть самым богатым человеком в Латвии.

Замуэле нельзя назвать завсегдатаем рижских светских мероприятий -

ее нечасто можно заметить на вечеринках и приемах. Вместо этого, судя по публикациям в "инстаграме", она очень активно путешествует.

Zāmuele nav bieža viešņa pašmāju saviesīgajos burziņos. Tā vietā viņa apbraukā pasauli un izglītojas vīnzinībās, un viņas gaitām iespējams sekot līdzi ar sociālo tīklu starpniecību.

Delfi Izklaide отмечает, что в гардеробе Замуэле множество легких светлых платьев, которые позволяют продемонстрировать стройную фигуру. На светских мероприятиях она появляется в платьях от дорогих дизайнеров, а в повседневной жизни предпочитает спортивный стиль.

Island sunset Italian way✨ #dontgrowupitsatrap #lifeonthewater #summer #sardinia #costasmeralda

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 22, 2017 at 1:07pm PDT



Happy to be back 🌹 #sommelierlifestyle #montecarlo #monaco #leweekend #cotedazur A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 18, 2017 at 12:17pm PDT

Celebrating 🌸🌸🌸🌸🌸 #ostapenko #victory #frenchopen #rolandgarros #champagnetime A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 10, 2017 at 11:46am PDT

What the world needs now is love ❤️ #love #amfarcannes #amfargala2017 #harrywinston #amfar #cannesfilmfestival #sommelierlifestyle A post shared by Rockstar (@santazamuele) on May 26, 2017 at 6:37am PDT

When in Venice...wear red ❤️ #champagnelover #thesunisout #venezia #biennaledivenezia #reddress A post shared by Rockstar (@santazamuele) on May 12, 2017 at 4:49am PDT

And then there is Venice #eternalbeauty #venezia #biennaledivenezia A post shared by Rockstar (@santazamuele) on May 11, 2017 at 7:18am PDT

Spring is in the air 🌸 #sommelierlifestyle #tuscany #lovemyjob #otwine #vineyards A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Mar 27, 2017 at 9:31am PDT

Wearing white without a single stain is a challenge. Especially in the wine world. #sommelierlifestyle #whitedress #champagnelover A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Mar 18, 2017 at 4:53am PDT

Art de vivre Ruinart way #champagnelover #sommelierlifestyle #ruinartrendezvous #lovemyjob #RuinartArtist2017 #ruinart #champagne A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Mar 1, 2017 at 11:33am PST