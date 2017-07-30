Foto: Vida Press
Сегодня эту нишу в Голливуде занимают Том Круз, Джейсон Стэйтем, Вин Дизель и даже Мэтт Дэймон, но настоящие ценители жанра боевиков помнят о настоящих корифеях 80-90-х годов: мускулистых, брутальных, неубиваемых и готовых разнести все вокруг ради спасения мира или защиты добра. Delfi Izklaide вспоминает героев боевиков и показывает, как они выглядят сегодня.
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