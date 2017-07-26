ФОТО: Как теперь выглядит звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин

Foto: Vida Press
Примерно так Маколей Калкин выглядел последние лет десять-двадцать. Последние заметные фильмы с его участием вышли в 1994 году ("Богатенький Ричи" и "Повелитель страниц"). По неофициальной информации, в 2012 году Калкин пытался покончить с собой из-за депрессии, вызванной расставанием с актрисой Милой Кунис.
Foto: Vida Press
Однако в июле 2017 года папарацци заметили Калкина в одном из магазинов Лос-Анджелеса. Маколей подстригся и в целом выглядел вполне здоровым и стильным. Никакой информации о том, чем может быть вызвано его перевоплощение, не предоставляется.