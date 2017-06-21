Советница министра иностранных дел Латвии Санда Сондоре считается одной из самых сексуальных женщин в латвийской политике, пишет Delfi Izklaide. Она не стесняется публиковать собственные фотографии в бикини.

46-летняя Сандра после развода с мужем, предпринимателем Гунтаром Кукулсом, вернулась к своей девичьей фамилии (в политике она была известна как Сондоре-Кукуле). В социальных сетях она публикует пляжные фото и летние снимки, сделанные на природе.

Сандра Сондоре далеко не новичок в латвийской политике - она занимала посты советника при президентах Вайре Вике-Фрейберге и Валдисе Затлерсе. Почти 20 лет назад, в 1998-м году, она с успехом стартовала в конкурсе "Миссис Латвия" (и получила приз зрительских симпатий). В 2012 году фото Сондоре украсило обложку латвийского журнала Playboy.