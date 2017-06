Австрийская певица Виктория Сваровски недавно вышла замуж - и, как и полагается члену "клана" Swarovski, ее свадебное платье переливалось всеми цветами радуги, пишет Delfi Izklaide.

Свадьба 23-летней Виктории и торговца недвижимостью Вернера Мерца состоялась в итальянском Триесте. Праздник продолжался три дня, но главным событием, конечно, стало появление невесты в платье, украшенном тысячами кристаллов Swarovski.

На изготовление наряда потребовалось около полумиллиона кристаллов, а стоимость платья достигла 900 тысяч евро.

Виктория Сваровски пользуется большой популярностью в Австрии, а на мировом уровне она привлекла внимание тем, что песня "There's A Place For Us" в ее исполнении стала главной темой фильма "Хроники Нарнии: покоритель зари".