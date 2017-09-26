38-летняя кинозвезда Кейт Хадсон рассталась с белокурыми локонами и побрила голову.

Как пишут западные таблоиды, такие радикальные перемены понадобились актрисе для новой роли. Что это за проект, пока неизвестно, но, как сообщает The Sun, в нем также участвует австралийская певица Sia.