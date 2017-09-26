Как пишут западные таблоиды, такие радикальные перемены понадобились актрисе для новой роли. Что это за проект, пока неизвестно, но, как сообщает The Sun, в нем также участвует австралийская певица Sia.
ФОТО: Кейт Хадсон выбрила голову(3)
Foto: Vida Press
38-летняя кинозвезда Кейт Хадсон рассталась с белокурыми локонами и побрила голову.
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