В последние годы бывшая мисс Миддлтон неоднократно принимала участие в публичных мероприятиях, но на красных дорожках супруги принца Уильяма не было давно. Поэтому ее появление на церемонии вручения премии BAFTA вызвало интерес прессы и общественности.

Для выхода в свет герцогиня выбрала платье от Alexander McQueen. Как известно, креативный директор этого модного дома Сара Бертон – автор свадебного наряда Миддлтон.

Ранее СМИ сообщили, что жену принца Уильяма боялись приглашать на премию BAFTA, поскольку она "затмит" звезд Голливуда.