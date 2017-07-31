Бывшая мисс Миддлтон прибыла в страну вместе с супругом, принцем Уильямом. В частности, они посетили церемонию, посвященную 100-летию Битвы при Пашендейле (знаменитого сражения Первой мировой войны).

Для выхода в свет Кэтрин выбрала белое платье-пальто и шляпу. Впервые в этом ансамбле от Alexander McQueen герцогиня появилась на публике в 2015 году, на крестинах своей дочери.

Что касается церемонии, то Уильям выступил с речью, в которой отметил жертвы, принесенные союзными войсками 100 лет назад ради следующих поколений. По словам принца, во время Первой мировой войны Великобритания и Бельгия стояли "плечом к плечу", и спустя 100 лет эти страны по-прежнему вместе.