Сейчас 21-летняя Кендалл - одна из наиболее востребованных моделей. И, как и за ее сестрой Ким, папарацци внимательно следят за Дженнер. На днях фотографам удалось сделать несколько снимков фотосессии с участием модели для бельевого бренда La Perla.