Сейчас 21-летняя Кендалл - одна из наиболее востребованных моделей. И, как и за ее сестрой Ким, папарацци внимательно следят за Дженнер. На днях фотографам удалось сделать несколько снимков фотосессии с участием модели для бельевого бренда La Perla.
ФОТО: Кендалл Дженнер снялась в пикантной фотосессии в нижнем белье
Foto: Vida Press
Сводная младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Кендалл Дженнер по популярности уже вполне может соревноваться со своей старшей родственницей.
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