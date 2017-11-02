Любимица таблоидов привлекла внимание папарацци, появившись на вечеринках по случаю Хэллоуина в разных костюмах. Ким примерила образы известных звезд шоу-бизнеса 80-х - Мадонны, Шер и Селены, трагически погибшей в 1995 году.