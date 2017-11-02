ФОТО: Ким Кардашьян похвасталась формами в облегающем костюме

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Foto: Vida Press Американская телезвезда Ким Кардашьян отметила Хэллоуин сразу в нескольких нарядах. Любимица таблоидов привлекла внимание папарацци, появившись на вечеринках по случаю Хэллоуина в разных костюмах. Ким примерила образы известных звезд шоу-бизнеса 80-х - Мадонны, Шер и Селены, трагически погибшей в 1995 году.



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