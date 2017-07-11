На днях она опять стала объектом "охоты" папарацци, благодаря своему наряду, вернее, его частичному отсутствию. Для посещения одного из ресторанов Нью-Йорка Ким выбрала обтягивающие леггинсы с блеском и жакет. При этом верхняя деталь туалета телезвезды была расстегнута и все могла увидеть тоненькие полоски бюстгальтера. И, конечно, внушительный бюст Ким.