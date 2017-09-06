"Для меня большая честь оказаться на фотографии Мерта и Маркуса", — написала Ким Кардашьян в подписи к снимку.
ФОТО: Ким Кардашьян разделась догола и залезла на дерево(6)
Foto: Instagram.com/kimkardashian/
36-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сфотографировалась обнаженной на дереве в рамках рекламы нового альбома фотографий, который выйдет седьмого сентября.
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