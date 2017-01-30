На днях папарацци, следующие буквально по пятам за Ким, сделали серию снимков в Коста-Рике, где звезда реалити-шоу отдыхает с семьей. К радости поклонников Кардашьян, она снова позирует в бикини, демонстрируя все свои внушительные достоинства.
ФОТО: Ким Кардашьян снова радует папарацци, позируя в бикини(1)
Foto: Vida Press
Телезвезда Ким Кардашьян, которая после громкого ограбления на несколько месяцев исчезла из соцсетей и со страниц таблоидов, вернулась и снова радует поклонников пляжными снимками.
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