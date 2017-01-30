На днях папарацци, следующие буквально по пятам за Ким, сделали серию снимков в Коста-Рике, где звезда реалити-шоу отдыхает с семьей. К радости поклонников Кардашьян, она снова позирует в бикини, демонстрируя все свои внушительные достоинства.