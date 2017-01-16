ФОТО: Ким Кардашьян в новой фотосессии. И она одета

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Foto: Reuters/Scanpix После громкого ограбления телезвезда Ким Кардашьян "ушла в подполье", покинув соцсети и заставив поклонников поволноваться. Но скучать им пришлось не очень долго - Ким вернулась. Последним достоянием общественности стали снимки из Дубая, где отдыхают Ким и ее муж Канье Уэст с детьми. Телезвезда также приняла участие в фотосессии в пустыне и, вы не поверите, но она была полностью одетой.

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