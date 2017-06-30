Менее, чем за сутки, фотография, на которой Роналду держит на руках двух новорожденных детей, собрала больше 6 миллионов лайков. Когда именно дети появились на свет и кто их мать, футболист пока не раскрывает.

По информации таблоидов, малыши родились в первой половине июня. Это девочка и мальчик, их назвали Евой и Матео.

У спортсмена уже есть один ребенок - сын Криштиану Роналду-младший.

Недавно в прессе также появилась информация о беременности нынешней подруги футболиста. Поводом для слухов стали свежие снимки Роналду и Джорджины в соцсетях. На этих фотографиях СМИ и подписчики звезды футбола разглядели у девушки животик. При этом некоторые таблоиды по форме живота даже сделали предположение, что у пары будет двойня. Правда, мать Роналду эти предположения опровергла. "Криштиану просто положил руку на живот Джорджины на том фото. Насколько я знаю, они не ждут ребенка в ближайшее время. У Криштиану еще будут дети, он этого очень хочет, и у него есть деньги, чтобы их обеспечить. Но домыслы о том, что Джорджина ждет от Криштиану ребенка, – неправда", – прокомментировала Сантуш.