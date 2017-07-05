На фотографии спортсмен и его старший сын держат на руках малышей. "Благословенные", — подписал снимок Роналду.

Как сообщали СМИ, мальчик и девочка, которых предположительно назвали Матео и Ева, появились на свет в начале июня. Близнецов, по сведениям таблоидов, Роналду родила суррогатная мать. Его старший ребенок - Криштиану Роналду-младший - появился на свет также от суррогатной матери.

Также недавно в прессе сообщалось, что нынешняя подруга футболиста Джорджина Родригес ждет от него ребенка, однако мать Роналду опровергла эту информацию.