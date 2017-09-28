В отличие от многих коллег, Асмус не очень активна в соцсетях. Чаще всего она публикует снимки в образах своих героинь, семейные снимки или кадры репетиций в театре. Поэтому многие подписчики были сильно удивлены недавней фотографией, на которой Кристина продемонстрировала свои идеально подтянутые ягодицы.

#тыжмать 😳 A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Sep 26, 2017 at 2:11am PDT