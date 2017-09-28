В отличие от многих коллег, Асмус не очень активна в соцсетях. Чаще всего она публикует снимки в образах своих героинь, семейные снимки или кадры репетиций в театре. Поэтому многие подписчики были сильно удивлены недавней фотографией, на которой Кристина продемонстрировала свои идеально подтянутые ягодицы.
ФОТО: Кристина Асмус удивила очень откровенным снимком
Foto: Sputnik/Scanpix
Российская актриса Кристина Асмус очень удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав весьма смелый снимок.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.