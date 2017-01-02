Ксения призналась, что для празднования Нового года специально подобрала такой наряд, который бы в полной мере подчеркнул изменения в её фигуре, пишет "7 дней".

"Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать как выглядел вчера. Ну и плюс, может это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!" — пошутила Ксения. Между прочим, она уже не в первый раз обращает внимание подписчиков на свой увеличившийся бюст.

Собчак строит большие планы на наступивший 2017 год, ведь она родилась именно в год петуха. Впрочем, телеведущая рассказала, что и ушедший год был к ней благосклонен. Несмотря на то, что большинство людей в нетерпением ждали окончания очень непростого 2016 года, для Ксении он был — прекрасным.

"Этот год был прекрасным для меня несмотря на всеобщий пизд*ц. Бокал мой в этом уходящем году пуст, но жизнь полна! А может и не "несмотря на"... Такой уж я человек...

А следующий вообще мой, год Красного Петуха, так что держитесь!" — поделилась Собчак.

Сегодня,лежа помятой пионервожатой ,особенно приятно повспоминать как выглядел вчера. Ну и плюс, может это единственный новый год с таким декольте,надо ловить момент!!!Друзья Новогодней Ночи- украшения @j_point #сэлфиссиськами

A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 1, 2017 at 2:33am PST













