ФОТО: Лайма Вайкуле открыла в Риге выставку своих сценических нарядов

DELFI Showtime |





Foto: DELFI 12 июня в торговом центре Spice прошло открытие выставки, на которой можно увидеть сценические костюмы Лаймы Вайкуле, созданные местными дизайнерами специально для выступлений певицы на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала". На открытие пришли многие знаменитые люди Латвии, а приветствовала гостей сама хозяйка фестиваля, который пройдет в Юрмале с 20 по 23 июля.

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