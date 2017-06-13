На открытие пришли многие знаменитые люди Латвии, а приветствовала гостей сама хозяйка фестиваля, который пройдет в Юрмале с 20 по 23 июля.
ФОТО: Лайма Вайкуле открыла в Риге выставку своих сценических нарядов(2)
Foto: DELFI
12 июня в торговом центре Spice прошло открытие выставки, на которой можно увидеть сценические костюмы Лаймы Вайкуле, созданные местными дизайнерами специально для выступлений певицы на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала".
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