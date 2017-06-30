ФОТО: Лайма Вайкуле побывала в гостях у президента Латвии

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Foto: Publicitātes foto Президент Латвии Раймонд Вейонис в неформальной обстановке встретился с Лаймой Вайкуле и продюсером Элитой Милграве, чтобы поговорить о предстоящем фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала", который пройдет с 20 по 23 июля в концертном зале "Дзинтари". Уже известно, что президент с супругой посетят торжественное открытие фестиваля, куда Вайкуле лично пригласила первую пару государства. Раймонд Вейонис поблагодарил организаторов за подаренную публике возможность услышать и увидеть оперных звезд Кристину Ополайс и Хиблу Герзмава.

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