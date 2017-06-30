Уже известно, что президент с супругой посетят торжественное открытие фестиваля, куда Вайкуле лично пригласила первую пару государства. Раймонд Вейонис поблагодарил организаторов за подаренную публике возможность услышать и увидеть оперных звезд Кристину Ополайс и Хиблу Герзмава.