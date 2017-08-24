Сейчас у певицы в самом разгаре мировой концертный тур Joanne World Tour, но она нашла время навестить свою семью и устроить барбекю-вечеринку. Несколько фото с родными она опубликовала в Instagram.

A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 22, 2017 at 1:47pm PDT





A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 22, 2017 at 1:49pm PDT





A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 22, 2017 at 5:12pm PDT



