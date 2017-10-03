Интересный факт - Армалис не только профессиональный хоккеист, но и модель. Принимал участие в Неделе высокой моды, участвуя в показах Versace. Давайте присмотримся к нему поближе.
ФОТО: Литовский красавчик Мантас Армалис - модель и новый вратарь Dinamo Rīga(12)
Foto: instagram.com/mantasarmalis
Как сообщает клуб Континентальной хоккейной лиги Dinamo Rīga, у команды новый голкипер - 25-летний литовский спортсмен Мантас Армалис.
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