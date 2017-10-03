Армалис участвовал в Неделе высокой моды, демонстрировал коллекцию Versace. Давайте присмотримся к нему поближе.
ФОТО: Литовский красавчик Мантас Армалис — модель и новый вратарь рижского "Динамо"(12)
Foto: instagram.com/mantasarmalis
У рижского "Динамо" новый вратарь — Мантас Армалис. Интересный факт: 25-летний литовец не только профессиональный хоккеист, но и модель.
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