ФОТО: Лолита Милявская показала "новое" лицо после подтяжки

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Foto: Sputnik/Scanpix Российская певица Лолита Милявская не скрывает, что пользуется услугами специалистов эстетической хирургии. На днях артистка опубликовала снимок, где показала результат недавней процедуры омоложения. Также певица нарастила волосы, заодно прорекламировав мастеров в Instagram. Большинству подписчиков Лолиты перемены пришлись по душе, хотя нашлись и те, кто считает, что с возрастом надо смиряться. A photo posted by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Feb 9, 2017 at 1:45pm PST

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