Также певица нарастила волосы, заодно прорекламировав мастеров в Instagram. Большинству подписчиков Лолиты перемены пришлись по душе, хотя нашлись и те, кто считает, что с возрастом надо смиряться.
ФОТО: Лолита Милявская показала "новое" лицо после подтяжки
Foto: Sputnik/Scanpix
Российская певица Лолита Милявская не скрывает, что пользуется услугами специалистов эстетической хирургии. На днях артистка опубликовала снимок, где показала результат недавней процедуры омоложения.
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