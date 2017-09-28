Со свойственной ей самоиронией 53-летняя Лолита подписала снимок так: "Вот была "ангелочком" в 42 года. Теперь просто "ангел".

Вот была "ангелочком" в 42 года). Теперь просто "ангел"))😊

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Sep 27, 2017 at 11:55am PDT