Со свойственной ей самоиронией 53-летняя Лолита подписала снимок так: "Вот была "ангелочком" в 42 года. Теперь просто "ангел".
ФОТО: Лолита вспомнила о своей былой стройности
Foto: Sputnik/Scanpix
Российская певица Лолита Милявская показала своим подписчикам в соцсетях снимок 11-летней давности.
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