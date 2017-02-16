Этот номер, по словам певицы, они начали готовить еще вместе с прославленной Франкой Соццани, бессменным главным редактором журнала, ушедшей из жизни в декабре прошлого года. Мадонна опубликовала несколько кадров в своем профиле Instagram, поблагодарив ушедшую подругу за смелость, на которую она вдохновляла женщин. Снимки для номера делал известный фотограф Стивен Кляйн.
ФОТО: Мадонна показала грудь в смелой фотосессии для Vogue(3)
Foto: AP/Scanpix
55-летняя поп-звезда Мадонна стала героиней номера итальянского Vogue, снявшись в смелой фотосессии.
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