Этот номер, по словам певицы, они начали готовить еще вместе с прославленной Франкой Соццани, бессменным главным редактором журнала, ушедшей из жизни в декабре прошлого года. Мадонна опубликовала несколько кадров в своем профиле Instagram, поблагодарив ушедшую подругу за смелость, на которую она вдохновляла женщин. Снимки для номера делал известный фотограф Стивен Кляйн.

A post shared by Madonna (@madonna) on Feb 12, 2017 at 11:04pm PST





A post shared by Madonna (@madonna) on Feb 12, 2017 at 10:50pm PST





A post shared by Madonna (@madonna) on Feb 12, 2017 at 10:43pm PST



