Среди гостей вечера можно было увидеть композитора Раймонда Паулса с супругой Ланой, предпринимательницу Саниту Колу, певца Маркуса Риву, знаменитую в светских кругах пару - Оскара Барщевскиса и Ирену Пулккинен и других. Посетил концерт и российский певец Борис Моисеев, который, как и Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми, предпочел нынешнее лето провести в Юрмале.
ФОТО: Максим Галкин собрал богатых и знаменитых в "Дзинтари"(11)
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2 августа российский шоумен Максим Галкин выступил в концертном зале "Дзинтари". Концерт с музыкальными номерами, шутками и пародиями собрал множество известных в Латвии людей.
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