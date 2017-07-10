Собчак и ее муж не балуют своих подписчиков снимками сына, а если и публикуют их, то увидеть лицо ребенка невозможно. Таким образом они стараются защитить свою частную жизнь. Так и на последней фотографии - видно лицо мамы и пухлые щечки Платона.

Мои мальчики:)))!!!

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jun 29, 2017 at 8:39pm PDT