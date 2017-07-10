Собчак и ее муж не балуют своих подписчиков снимками сына, а если и публикуют их, то увидеть лицо ребенка невозможно. Таким образом они стараются защитить свою частную жизнь. Так и на последней фотографии - видно лицо мамы и пухлые щечки Платона.
ФОТО: Максим Виторган показал нежности Ксении Собчак(6)
Foto: instagram.com/xenia_sobchak
Российский актер Максим Виторган опубликовал в соцсетях снимок своей жены Ксении Собчак и сына Платона. Фотографию он подписал лаконично: "Нежности".
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