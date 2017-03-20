В подписи к снимку Шарапова поблагодарила творческую команду издания.
ФОТО: Мария Шарапова снялась в купальнике для журнала Voque(3)
Foto: Publicitātes foto
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в фотосессии для журнала Voque, автором которой стала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц.
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