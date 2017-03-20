ФОТО: Мария Шарапова снялась в купальнике для журнала Voque

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Foto: Publicitātes foto Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в фотосессии для журнала Voque, автором которой стала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц. В подписи к снимку Шарапова поблагодарила творческую команду издания. A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Mar 17, 2017 at 7:59am PDT

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