ФОТО: Мелания Трамп блеснула на торжественном ужине перед инаугурацией

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Foto: AFP/Scanpix Накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа , он устроил торжественный ужин, на который были приглашены влиятельные люди из числа сторонников политика и представители шоу-бизнеса. Как отмечают СМИ, особое внимание во время ужина привлекла супруга нового президента - Мелания Трамп, которая выглядела безупречно. Для вечера она выбрала элегантное облегающее платье в пол металлического оттенка.

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