Как отмечают СМИ, особое внимание во время ужина привлекла супруга нового президента - Мелания Трамп, которая выглядела безупречно. Для вечера она выбрала элегантное облегающее платье в пол металлического оттенка.
ФОТО: Мелания Трамп блеснула на торжественном ужине перед инаугурацией(6)
Foto: AFP/Scanpix
Накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, он устроил торжественный ужин, на который были приглашены влиятельные люди из числа сторонников политика и представители шоу-бизнеса.
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