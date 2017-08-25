Американская поп-звезда Мэрайя Кэри в последние месяцы стала выглядеть настоящей пышкой.

Справедливости ради стоит отметить, что худенькой певица никогда не была и всю жизнь борется с данной природой склонностью к лишнему весу. Но последние снимки ее концертов даже выхвали слухи о беременности - на сцене Кэри была в обтягивающем боди, из которого отчетливо выпирал животик. Сейчас же в некоторых таблоидах появилась информация, что вес певицы достиг 120 кг. Известный голливудский врач Стюарт Фишер в разговоре с изданием Radar Online высказал обеспокоенность здоровьем поп-звезды - по его мнению, Кэри уже в ближайшее время ждут проблемы со здоровьем - артрит, астма, заболевания сердца.

Как полагают обозреватели, виной всему - разрыв с миллиардером Джеймсом Пэкером, за которого Мэрайя собиралась замуж. Несостоявшаяся свадьба так расстроила певицу, что она стала банально "заедать" стресс.