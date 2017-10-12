По данным журнала, сначала Садауска сама арендовала объект на проспекте Булдуру. В 1999 году был подписан договор о продаже участка за 16749,32 лата (более 23 тысяч евро). Объект ранее принадлежал государству.

Теперь дом площадью 608 кв метров и участок земли площадью 2262 кв метров через портал City 24.lv предлагаются для долгосрочной аренды. Снять резиденцию можно за 8500 евро в месяц.

На подвальном этаже расположены комнаты для обслуживающего персонала и хозяйственные помещения. На первом этаже - большая гостиная с камином, кухня и столовая, кабинет, гостевой санузел, гараж на две машины и две большие террасы.

На втором этаже расположена главная спальня со своей террасой, еще две спальни, санузлы, комната для отдыха и кабинет. На третьем этаже - помещения для занятий спортом, а также большие террасы для солнечных ванн.