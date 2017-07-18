Праздничная церемония прошла в мае в Лос-Анджелесе. Поздравить молодоженов пришли около 45 друзей и родственников.

Идеальным платьем Керр считала вариант, близкий к наряду актрисы Грейс Келли, которое звезда Голливуда выбрала для свадьбы с князем Монако Ренье III в 1956 году. То платье было сделано художником по костюмам Хелен Роуз.

Керр решила обратиться за помощью к Марии Грации Кьюри – первой женщине, возглавившей модный дом Dior. На тот момент модель и дизайнер никогда не встречались.

"Она хотела что-то из сказки, она подсказала мне эту идею – сделать платье одновременно эмоциональным и простым", – сказала Кьюри о Керр.

Модель, со своей стороны, заявила, что не могла и представить более прекрасного наряда.

A post shared by Miranda (@mirandakerr) on Jul 16, 2017 at 10:34pm PDT

A post shared by Miranda (@mirandakerr) on Jul 16, 2017 at 10:40pm PDT