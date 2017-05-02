ФОТО: Модные образы и провалы ежегодного Met Gala

DELFI Showtime |





1 мая в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Met Gala. Это одно из немногих мероприятий, позволяющих самые смелые образы, однако далеко не всем гостям удается сочетать смелость и вкус. В этом году мишенью для критиков стал ярко-красный наряд певицы Кэти Перри. Среди неудачных нарядов звезд был и выбор Соланж Ноулз - стеганое пальто с длинным "хвостом". Нелестных отзывов удостоилась и Рианна, ноги которой из-за босоножек с высокой шнуровкой сравнили с "ветчиной в сеточке".

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