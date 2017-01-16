Для 52-летнего телеведущего и его 22-летней супруги Нозы это второй общий ребенок, у пары также есть 2-летний сын Александр. Пол новорожденного пока неизвестен, а вот снимок малыша уже появился в сети. Фотографию родителей опубликовала врач клиники, где проходили роды Татьяна Нормантович.

A photo posted by Нормантович Татьяна Олеговна (@normantovich_doctor) on Jan 13, 2017 at 9:58am PST

