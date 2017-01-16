Для 52-летнего телеведущего и его 22-летней супруги Нозы это второй общий ребенок, у пары также есть 2-летний сын Александр. Пол новорожденного пока неизвестен, а вот снимок малыша уже появился в сети. Фотографию родителей опубликовала врач клиники, где проходили роды Татьяна Нормантович.
ФОТО: Молодая жена родила Гордону четвертого ребенка(7)
Foto: RIA Novosti/Scanpix
Российский актер и телеведущий Александр Гордон в четвертый раз стал отцом.
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